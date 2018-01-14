ПФР готовит «сюрприз» по выплатам из средств маткапитала

При подаче заявления на ежемесячную выплату из средств маткапитала на второго ребенка хотят разрешить не подавать справку о доходах, сообщают «Вести:Приморье».

Проект Пенсионного фонда РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Эти сведения можно получить напрямую из налоговой службы», — говорится в пояснительной записке. Выплата из материнского капитала положена семьям, в которых размер дохода на одного человека не превышает двукратную величину прожиточного минимума, напоминает «Парламентская газета». По заявлению, средства могут получить россияне, у которых родился или был усыновлен второй ребенок в 2018 году. Их выплачивают, пока ему не исполнится три года.

С января маткапитал проиндексируют на 3,7%. Его размер составит 483 тысячи 882 рубля. Эта сумма предусмотрена для семей, которые получили право на материнский капитал до 1 января 2020 года. На эту сумму претендуют также семьи, в которых после 1 января 2020 года родится первенец. На второго ребенка материнский капитал составит 639 тысяч 432 рубля, отмечает ura.ru.

Напомним, специалисты министерства труда и социальной политики Приморского края рассматривают вопрос расширения направлений использования регионального маткапитала.

«Как только согласуем проект, соответствующие изменения будут внесены в краевое законодательство», – заверила Светлана Красицкая.

Она также подчеркнула, что обналичить материнский капитал, а затем отчитаться по чекам невозможно, так как это не предусмотрено законодательством.

«На практике данный механизм обеспечивает целевое расходование средств, а также контроль в части перечня товаров, услуг на которые распространяется действие выплаты», – обозначила министр.

Благодаря реализации национального проекта «Демография» региональный материнский капитал стали выплачивать и при рождении второго ребенка. «Стоимость» выплаты в 2020 году – 130 тысяч рублей. Это 30% от величины федерального материнского (семейного) капитала.

«Как и в случае с федеральным материнским капиталом, краевую выплату можно направить на улучшение жилищных условий, образовательные услуги или социальную адаптацию ребенка-инвалида. Большинство родителей используют средства для оплаты ипотечного кредита», – комментирует министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]