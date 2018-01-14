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ПФР готовит «сюрприз» по выплатам из средств маткапитала

ПФР готовит «сюрприз» по выплатам из средств маткапитала

При подаче заявления на ежемесячную выплату из средств маткапитала на второго ребенка хотят разрешить не подавать справку о доходах, сообщают «Вести:Приморье».

Проект Пенсионного фонда РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Эти сведения можно получить напрямую из налоговой службы», — говорится в пояснительной записке. Выплата из материнского капитала положена семьям, в которых размер дохода на одного человека не превышает двукратную величину прожиточного минимума, напоминает «Парламентская газета». По заявлению, средства могут получить россияне, у которых родился или был усыновлен второй ребенок в 2018 году. Их выплачивают, пока ему не исполнится три года.

С января маткапитал проиндексируют на 3,7%. Его размер составит 483 тысячи 882 рубля. Эта сумма предусмотрена для семей, которые получили право на материнский капитал до 1 января 2020 года. На эту сумму претендуют также семьи, в которых после 1 января 2020 года родится первенец. На второго ребенка материнский капитал составит 639 тысяч 432 рубля, отмечает ura.ru.

Напомним, специалисты министерства труда и социальной политики Приморского края рассматривают вопрос расширения направлений использования регионального маткапитала.

«Как только согласуем проект, соответствующие изменения будут внесены в краевое законодательство», – заверила Светлана Красицкая.

Она также подчеркнула, что обналичить материнский капитал, а затем отчитаться по чекам невозможно, так как это не предусмотрено законодательством.

«На практике данный механизм обеспечивает целевое расходование средств, а также контроль в части перечня товаров, услуг на которые распространяется действие выплаты», – обозначила министр.

Благодаря реализации национального проекта «Демография» региональный материнский капитал стали выплачивать и при рождении второго ребенка. «Стоимость» выплаты в 2020 году – 130 тысяч рублей. Это 30% от величины федерального материнского (семейного) капитала.

«Как и в случае с федеральным материнским капиталом, краевую выплату можно направить на улучшение жилищных условий, образовательные услуги или социальную адаптацию ребенка-инвалида. Большинство родителей используют средства для оплаты ипотечного кредита», – комментирует министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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