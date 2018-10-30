ГД планирует ввести нововведение по использованию материнского капитала

Женщинам хотят разрешить забирать материнский капитал из Пенсионного фонда РФ (ПФР), который по заявлению был направлен на формирование накопительной пенсии. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в осеннюю сессию, сообщают «Вести:Приморье».

В законопроекте отмечается, что забрать сертификат из ПФР можно будет в течение полугода после подачи заявления. «В течение шести месяцев после поступления отозванных средств на счет Пенсионного фонда владелец сертификата может обратиться с заявлением о том, что средства маткапитала будут использоваться по другим направлениям, разрешенным законом — например, на улучшение жилищных условий или образование ребенка», — пишет «Парламентская газета».

Законопроект также предусматривает, что неиспользованные средства маткапитала можно будет повторно направить на накопительную пенсию. Новые нормы будут действовать и в отношении тех женщин, которые отозвали средства материнского капитала до вступления в силу предлагаемых изменений, отмечает ura.ru.

Напомним, в Приморье 230 миллионов рублей с начала года направлено приморским семьям из краевого бюджета на расходование средств регионального материнского капитала по рождению третьего (последующего) ребенка. 67 миллионов из них на счета получателей поступили в ноябре.

За 10 месяцев сертификаты на выплату оформили около 2,2 тысячи приморских семей. Почти 1,5 тысячи многодетных получателей уже воспользовались средствами выплаты.

Наибольшее количество получателей направили ее на компенсации расходов по ремонту жилья.

«С помощью этой меры социальной поддержки можно возместить расходы на оплату медицинских, образовательных услуг, а также на другие цели, предусмотренные законодательством», – уточнили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая ранее отмечала, специалисты ведомства рассматривают вопрос расширения направлений использования регионального маткапитала.

«Как только согласуем проект, соответствующие изменения будут внесены в краевое законодательство», – заверила Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]