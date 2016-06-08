Жители Приморья — активные получатели ипотеки под 2%
Более 980 договоров на получение ипотеки под 2% заключили на Дальнем Востоке, наибольшее количество заявок принято от жителей Приморья, Якутии, Хабаровского края и Бурятии, сообщает служба коммуникаций Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщает "Вести: Приморье".
"По данным на 23 января, в 11 субъектах ДФО заключено 983 кредитных договора на общую сумму 3,4 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита составляет 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество заявок принято от жителей Приморья, Якутии, Хабаровского края и Бурятии. Заявки из этих регионов совокупно составляют 78% от общего количества.
"В Приморском и Хабаровском краях подписано 311 и 172 кредитных договора на 1,1 миллиард и 610 миллионов рублей соответственно. В Якутии обладателями "дальневосточной ипотеки" стали 159 человек на сумму 610 миллионов рублей, в Бурятии – 129 и 319 миллиона соответственно", - сообщает пресс-служба.
На этой неделе в рейтинг договоры по программе "Дальневосточная ипотека" были заключены в ЕАО, Камчатке и Чукотке. В Республике Саха (Якутия) был заключен первый договор на индивидуальное жилищное строительство в категории получателей "молодые семьи".
"80% от всех заявителей получают одобрение по своим заявкам. По данным АРЧК, процент отказов по заявлениям в предоставлении "дальневосточной ипотеки" существенно ниже, чем в среднем по рынку ипотечных кредитов", - отметили в пресс-службе.
Инициатором программы льготной ипотеки для молодой семьи и получателей земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" по рекордно низкой ставке 2% годовых был президент РФ Владимир Путин, который заявил об этом 5 сентября на Восточном экономическом форуме и поручил правительству обеспечить запуск программы до 15 декабря.
В январе, оглашая послание Федеральному собранию, Путин призвал все банки, не только с госучастием, активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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