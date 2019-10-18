«Семейную ипотеку» расширили на загородные дома

Приморцы могут построить загородный дом по программе «Семейная ипотека» в кредит – от 4,7% годовых. Правительство РФ распространило условия программы на индивидуальное жилищное строительство, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как сообщили в министерстве строительства Приморского края, максимальная сумма кредита по новому продукту в регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, составляет 6 миллионов рублей. Льготная ставка по программе в банке «ДОМ.РФ» составляет от 4,7% и фиксируется на весь срок кредитования – до 30 лет.

«Полученные денежные средства можно направить как на строительство дома с одновременным приобретением земли, так и на строительство жилья на имеющемся в собственности участке», – уточнили в ведомстве.

Строительство дома будет вести подрядчик, получивший аккредитацию в банке. На данный момент в Приморском крае аккредитовано семь подрядчиков, проходят процедуру аккредитации и сбора документов – 10.

Напомним, что воспользоваться «Семейной ипотекой» могут семьи, у которых с января 2018 года появился второй или последующие дети, или в случае рождения до 31 декабря 2022 года ребенка, которому установлена категория «ребенок-инвалид».

Узнать подробности, получить консультацию можно в офисе банка по адресу: Владивосток, переулок Краснознаменный, 5в, 2 этаж. Телефоны: 8-800-775-11-22 (доб. 21151, 21143, 21008), 8-908-994-47-13.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]