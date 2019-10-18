Льготная ипотека под 6,5%: старт программы – 1 мая

С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Она продлится до 1 ноября текущего года.

Участниками программы могут стать новые заемщики, покупающие квартиру в новостройках. Максимальная сумма займа для Москвы и Санкт-Петербурга составляет 8 млн руб., для других регионов — 3 млн руб.

Низкая процентная ставка распространяется на весь срок ипотечных выплат. Рефинансировать уже оформленные кредиты не получится.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, что банки в Приморье начали прием заявок по программе льготной ипотеки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]