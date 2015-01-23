Путин позвал российские банки на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин призвал все банки — не только с госучастием — активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке.
"На Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей: ипотека по ставке 2%. Прошу банки, и не только с госучастием, активнее включаться в ее реализацию", — сказал Путин, выступая с посланием перед Федеральным собранием Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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