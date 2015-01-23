Новости Общество Экономика Политика

Сегодня, 19:47
 

Путин позвал российские банки на Дальний Восток

Путин позвал российские банки на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин призвал все банки — не только с госучастием — активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке.
"На Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей: ипотека по ставке 2%. Прошу банки, и не только с госучастием, активнее включаться в ее реализацию", — сказал Путин, выступая с посланием перед Федеральным собранием Российской Федерации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести