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Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
Россия возобновляет с 27 сентября авиасообщение с Южной Кореей, прерванное из-за пандемии коронавируса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК. Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Согласно документу, рейсы будут выполняться в столицу страны — Сеул.
Как ранее сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», авиакомпания будет осуществлять рейсы в Южную Корею с 1 октября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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