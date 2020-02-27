Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

- полностью поддерживаю эту работу, скверы Владивостока системного обновляются, становятся удобными для отдыха. Злопыхателям лучше помолчать, оценка - 5

- в основном поддерживаю . Благоустройство владивостокских зон отдыха видно невооруженным глазом. Встречаются недочеты, спорные архитектурные решения, но в целом благоустройству города можно поставить оценку 4

- работу по благоустройству скверов считаю удовлетворительной, не более. Оценка - 3

- новые облики скверов Владивостока категорически не принимаю. Оценка -2