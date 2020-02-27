Новости Общество
Сегодня, 12:22

Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

Россия возобновляет с 27 сентября авиасообщение с Южной Кореей, прерванное из-за пандемии коронавируса, - сообщает  "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК. Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, рейсы будут выполняться в столицу страны — Сеул.

Как ранее сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», авиакомпания будет осуществлять рейсы в Южную Корею с 1 октября.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме