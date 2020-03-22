Авиасообщение со Швейцарией откроется 15 августа

Авиасообщение со Швейцарией снова заработает с 15 августа, сообщают «Вести:Приморье». Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что рейсы будут совершаться один раз в семь дней по маршруту Москва-Женева-Москва, поясняет «РГ».

Напомним, что с 1 августа было возобновлено международное авиасообщение. Пока российские туристы могут полететь только в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Также с 1 августа открыто авиасообщение с Абхазией.

Обсуждается вопрос о полном восстановлении международных перелетов с 11 августа.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]