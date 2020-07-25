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Сколько приморцев "зависло" в Турции, Танзании и какие перспективы летнего сезона-2021

Сколько приморцев "зависло" в Турции, Танзании и какие перспективы летнего сезона-2021

Источник фото: pixabay.com

Сегодня Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Категоричное решение принял оперативный штаб из-за ухудшения ситуация с COVID-10 в этих странах. Рейсы из Владивостока пока отменены до 1-го июня. Можно ли обменять купленные путёвки и есть ли альтернатива?

Об этом смотрите в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 15 апреля, в 21.05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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