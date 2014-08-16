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С 1 августа Россия открывает границу с Абхазией

С 1 августа Россия открывает границу с Абхазией

Источник фото: pixabay.com

Россия с 1 августа откроет международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, сообщают «Вести:Приморье».

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.

Как отмечается, учитывались заключения Роспотребнадзора и Минздрава по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки и готовность объектов абхазской инфраструктуры к приёму туристов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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