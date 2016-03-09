Владивосток - в списке городов, где возобновят международное авиасообщение

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты планируется разрешить из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект, направленный главой Росавиации Александром Нерадько в правительство, сообщают «Вести:Приморье».

По данным источников издания, места выбирались по географическому принципу — одна крупная воздушная гавань на макрорегион. При этом в столице возможность осуществлять международные рейсы получат все три аэропорта московского авиаузла.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]