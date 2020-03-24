«Кхе-кхе»: главврач больницы в Коммунарке рассказал об особенностях кашля COVID-пациентов

По словам главного врача больницы в Коммунарке, у этого кашля особенные интонации. Кроме того, есть чувство непроходящего першения, сообщают «Вести:Приморье».

Пациенты с коронавирусной инфекцией и развившейся пневмонией имеют поверхностный кашель, по этому симптому врачи сразу могут понять характер заболевания у человека. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он рассказал, что научился различать "ковидный кашель", потому что у него "особенные интонации". "Разговаривал в апреле-мае с коллегами, с кем-нибудь из заведующих реанимацией, и слышал на другом конце характерное "кхе-кхе", - сказал Проценко. - У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз".

По его словам, во время пандемии врачам пришлось разрабатывать различные способы лечения больных с коронавирусом, в том числе и то, как можно избежать подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Вероятность благоприятного исхода лечения у пациентов на ИВЛ намного меньше, чем у остальных больных. Поэтому одна из задач команды врачей была в том, чтобы использовать другие приемы насыщения крови кислородом, чем интубация трахеи и перевод на искусственную вентиляцию легких.

Проценко рассказал, что врачи прибегали к ранней укладке на живот и кислородотерапии. Поскольку две трети пациентов кислородозависимые, им приходится лежать спиной вверх. Для достижения положительного эффекта лежать так нужно не менее 16-18 часов в день, что очень тяжело физически.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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