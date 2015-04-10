4 причины вызова скорой при подозрении на COVID назвала известный врач

Известная телеведущая и врач Елена Малышева в своем Instagram назвала четыре причины для вызова скорой помощи при подозрении на коронавирус, сообщают «Вести:Приморье».

«Первой причиной является тяжелая одышка, когда человек в спокойном состоянии не может закончить предложение», — передает слова Малышевой «Федеральное агентство новостей».

Также, по словам врача, беспокойство должна вызывать температура, которая не сбивается жаропонижающими средствами. Третьей причиной может быть низкий уровень насыщенности крови кислородом. «Если он ниже 90, то нужно звонить в больницу», — уточнила Малышева. Кроме этого, к врачам следует немедленно обращаться при потере сознания. Телеведущая подчеркнула, что не нужно вызывать врачей при малейших признаках недомогания. Она напомнила, что из-за пандемии коронавируса медики перегружены, уточняет ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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