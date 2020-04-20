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Назван главный признак тяжелой формы COVID

Назван главный признак тяжелой формы COVID

Главным признаком тяжелой формы коронавируса является низкая насыщенность крови кислородом (низкая сатурация), сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе врач-инфекционист Галина Гольцман.

«Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу», — цитирует РИА «Новости» Гольцман. Она подчеркнула, что легкие могут быть повреждены даже при отсутствии симптомов коронавируса.

Врач рассказала, что необходимо измерять сатурацию в домашних условиях. Делать это можно с помощью прибора пульсоксиметра. Если показатель насыщенности кислорода очень низкий, человек может заметить это слишком поздно, отмечает ura.news.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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