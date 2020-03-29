Станет только хуже: Опасные лекарства при COVID назвал Минздрав

Антибиотики могут навредить при лечении легкой формы коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщают «Вести:Приморье».

«При легком течении назначение антибиотиков не нужно и является опасным», — цитирует Мурашко «Царьград». Министр напомнил, что антибиотики помогают лишь при наличии осложнений и не лечат напрямую инфекцию коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]