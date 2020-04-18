Пациенты с подозрением и легкой формой COVID-19 будут лечиться на дому

В Приморье пациенты с подозрением на COVID-19, а также пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 с легкой формой течения заболевания получают медицинскую помощь на дому. По такому пути с разрешения Минздрава России уже пошли многие регионы, где выявляется большое число пациентов с легкой и даже бессимптомной формой коронавируса.

Заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко подчеркнула, что нововведение применимо исключительно к пациентам с легкой формой COVID-19 и тем, кто с ними контактировал.

Министр отметила, что в Приморском крае на сегодняшний день около 20 пациентов, у которых коронавирус протекает именно в такой форме.

«Мы дали возможность лечиться от коронавирусной инфекции на дому, соблюдая режим самоизоляции, пациентам с легким течением COVID-19, которые не входят в группу риска, а также пациентам с бессимптомным течением этого заболевания, даже если они относятся к группе риска», – отметила Анастасия Худченко.

В приказе регионального минздрава, который издан в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. Методические рекомендации», а также ряда других рекомендательных документов, подробно описаны алгоритмы ведения пациентов: каких пациентов обязательно нужно отправлять в больницу, каким должно быть лечение на дому для коронавирусных больных, что предписано лицам, с ними контактировавшим, и как действовать с пациентами, у которых есть только признаки ОРВИ.

Кого обязаны госпитализировать?

– пациентов с тяжелым течением COVID-19 (температура 38,5 и более; появление одышки, нарастание симптомов общей интоксикации, усиление кашля и другие);

– пациентов с диагнозом COVID-19, которые относятся к группе риска: в возрасте 65+, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями (даже если у них легкое течение COVID-19: температура менее 38,5; отсутствие одышки и выраженной интоксикации; уровень насыщения крови кислородом (SpO2) – более 93%);

– пациентов с тяжелым нетипичным течением ОРВИ (если есть затрудненное дыхание, кашель, температура 38 и более) и внебольничной пневмонией;

– пациентов с диагнозом COVID-19, живущих вместе с людьми из группы риска, которых некуда отселить.

Кого оставят лечиться на дому?

– пациентов с легким течением COVID-19, которые не входят в группу риска;

– пациентов с бессимптомным течением COVID-19, даже если они относятся к группе риска.

Кто еще отправляется на домашний карантин?

Постановление о домашней изоляции выдается также лицам, проживающим или контактировавшим с больным коронавирусной инфекцией. У них берут анализ на COVID-19. Медицинская организации обеспечивает письменное информирование пациента о необходимости 14-дневного карантинного наблюдения и ответственности за угрозу распространения особо опасной инфекции.

Консультацию врача можно получить дистанционно?

Для тех, кто проходит лечение дома, организованы телемедицинские консультации. Прибывший на дом медработник выдает пациенту чек-лист самоконтроля, в котором больной отмечает свои симптомы и может обсуждать их с врачом. Он ежедневно передает по телефону или с использование специальных информационных систем данные о себе. Такой пациент предупрежден о необходимости вызова врача поликлиники или СМП (вне рабочего времени) в случае ухудшения здорвоья.

Каковы правила самоизоляции?

Пациент с COVID-19, которому госпитализация не требуется, подписывает согласие на лечение в домашних условиях и соблюдение режима самоизоляции на 14 дней.

На домашнем карантине больной должен:

– не покидать место проживания;

– жить в отдельной хорошо проветриваемой комнате;

– не ходить на работу, учебу, в магазины, аптеки, не посещать никакие общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами;

– если контакт с кем-то все-таки происходит, обязательно быть в медицинской маске;

– соблюдать все предписания от медработников;

– если становится хуже, вызвать скорую;

– сдать повторные анализы на COVID-19 во время следующих визитов медиков.

Что будет, если нарушить карантин?

COVID-19 внесен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Если больной нарушит режим изоляции, его отправят в больницу.

Если при этом из-за него кто-то заразится, пациенту грозит ответственность по статье 236 УК РФ. Если случай заражения из-за нарушителя еще и приведет к летальному исходу, ему будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Что делать тем, кто живет с больным COVID-19? Как за ним ухаживать?

Проживать в одном помещении с больным COVID-19 не рекомендуется. Особенно это касается пожилых людей. Если переехать на время лечения нет возможности, можно обратиться в один из обсерваторов, которые созданы и действуют в Приморском крае.

Правила проживания и ухода:

– поместить больного в отдельное хорошо проветриваемое помещение или соблюдать дистанцию не меньше 1 метра;

– часто проветривать все помещения в доме;

– для ухода за больным выбрать одного домочадца без хронических заболеваний;

– никого не пускать к больному из тех, кто не проживает в квартире;

– мыть или обрабатывать антисептиком руки и поверхности после контакта с больным;

– вытирать руки одноразовыми бумажными полотенцами или тканевыми, но с заменой после каждого использования;

– пациент при контакте с людьми и ухаживающий за ним человек при контакте с пациентом обязаны быть в масках – не надо трогать маски во время использования;

– ухаживать за больным и проводить уборку только в одноразовых перчатках; сняв перчатки, надо вымыть руки;

– ежедневно мыть и обеззараживать спиртосодержащими средствами поверхности, к которым прикасается больной;

– выделить больному отдельное постельное белье и столовые приборы (мыть приборы каждый раз после использования с моющим средством);

– грязное белье больного хранить в отдельном мешке до стирки; стирать его белье, полотенце, постельное белье в машинке на 60-90 градусах или вручную хозяйственным мылом;

– перчатки, маски и все, что осталось от ухода за больным, перед тем как выкинуть, замочить в дезинфицирующем средстве («Утенок» или «Доместос», «Белизна» или Santor).

Как обработать помещение, где находился больной?

После того, как заболевший покинул помещение;

– руки защитить одноразовыми перчатками, глаза – защитными очками, органы дыхания – респиратором (либо используется защитный костюм с изолирующей лицевой частью);

– поверхности обработать дезинфицирующими средствами на основе хлорактивных и кислородактивных соединений;

– воздух в отсутствие людей в помещении обработать открытыми ультрафиолетовыми облучателями и аэрозолями;

– средства дезинфекции хранить в плотно закрытых упаковках, в прохладном и сухом месте, недоступном для детей.

А если есть только признаки ОРВИ, на коронавирус проверят?

Врач обязан взять анализ на COVID-19 у пациента с признаками ОРВИ, если:

– пациент вернулся в течение последних 14 дней из зарубежного государства, Москвы, Новосибирска или Екатеринбурга;

– у пациента был контакт с человеком, вернувшимся из указанных стран;

– у пациента был контакт с заболевшим COVID-19;

– пациент старше 60 лет;

– у пациента есть хроническое сопутствующее заболевание.

В остальных случаях решение принимает врач, в зависимости от состояния пациента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]