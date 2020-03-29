Биолог назвала скрытые признаки коронавируса

О заражении коронавирусной инфекцией могут свидетельствовать сокращение объема легких или ухудшение функции почек. Об этом сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова, передает РИА Новости.

Она отметила, что зачастую короанвирус протекает без симптомов у молодых людей. Однако они, по словам Барановой, оказываются у врачей по другому поводу.

«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких», — сказала Баранова. По ее словам, в таком случае это может быть признаком коронавируса.

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендовала Баранова.

Кроме того, заразившийся коронавирусом человек может не замечать снижение функции почек, указала Баранова. Для контроля функции почек стоит сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию, добавила она.

Биолог также отметила, что ряд научных работ описывал "бессимптомное" течение коронавирусной инфекции у беременных, однако после родов, когда плаценту брали на анализ, выяснялось, что она поражена заболеванием.

"У человека такая плацента, что там троих можно выносить, с запасом сделана, но тем не менее организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее это человек с не выявленными симптомами", - добавила Баранова.

По мнению биолога, беременным не стоит специально заниматься проверкой органов на симптомы коронавируса - безопаснее не увеличивать число контактов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]