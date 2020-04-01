О сбоях в иммунитете у переболевших коронавирусом рассказали медики

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако и после выздоровления у людей отмечаются колебания в уровне отвечающих за защитные функции организма клеток крови. Об этом заявили китайские исследователи из Уханя, проанализировавшие состояние здоровья нескольких десятков переболевших коронавирусом пациентов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ»..

Как прокомментировал ситуацию "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, заболевание вызывает активацию лимфоцитов - они нужны для борьбы с вирусом. А после инфекции, когда человек выздоравливает, эти активированные T-клетки и В-клетки уже не нужны и массово отправляются в "запас". В результате фиксируются колебания в их количестве.

Специалист считает, что это явление временное.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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