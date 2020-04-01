Новости Общество Происшествия
Сегодня, 14:44

О сбоях в иммунитете у переболевших коронавирусом рассказали медики

О сбоях в иммунитете у переболевших коронавирусом рассказали медики

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако и после выздоровления у людей отмечаются колебания в уровне отвечающих за защитные функции организма клеток крови. Об этом заявили китайские исследователи из Уханя, проанализировавшие состояние здоровья нескольких десятков переболевших коронавирусом пациентов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ»..

Как прокомментировал ситуацию "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, заболевание вызывает активацию лимфоцитов - они нужны для борьбы с вирусом. А после инфекции, когда человек выздоравливает, эти активированные T-клетки и В-клетки уже не нужны и массово отправляются в "запас". В результате фиксируются колебания в их количестве.

Специалист считает, что это явление временное.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме