Сроки выхода лекарства от COVID-19 назвали в лаборатории геномной инженерии МФТИ

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ. Это лекарство уже разрабатывают американские ученые — оно будет работать по принципу искусственного добавления антител в организм для борьбы с вирусом, уточнили в институте, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Газета.ру.

— Действующий препарат от COVID-19 может появиться в мире к осени 2020 года, заявил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков Он уточнил, что говорит о лекарстве, разработкой которого занимается биотехнологическая компания из США Regeneron Pharmaceuticals — действие препарата будет заключаться в искусственном добавлении антител в организм.

«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — сказал Волчков «Известиям».

Несмотря на то, что вакцина еще не появилась, страны сообщают о скором открытии туристического сезона — так, иностранцев уже ждут в Греции, а россиян — в сочинских санаториях.

— Более 60 санаториев Сочи откроются уже 1 июня, чтобы принять около 40 тыс. туристов, сообщила администрация города. Тем не менее, покидать территорию приезжие не смогут, так как пляжи и общественные места будут закрыты.

— Греция сообщила, что готова открыть туристический сезон и принимать иностранных гостей при наличии у них специальной справки, сообщает АТОР. Медицинское свидетельство должно сообщать о том, что приезжие не являются носителями COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]