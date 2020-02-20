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Минздрав заявил, препарат от COVID-19 появится на рынке раньше срока

Минздрав заявил, препарат от COVID-19 появится на рынке раньше срока

В Минздраве пообещали сократить сроки выхода препарата от COVID-19, сообщают «Вести:Приморье».

Препарат от инфекции коронавируса фавипиравир может появиться на рынке России раньше предполагаемого срока, сообщили в Минздраве РФ. Пока он не зарегистрирован. Идут клинические испытания. Вместе с тем в министерстве уточнили, что изучение лекарства продолжится и после регистрации.

Отметим, ситуация с коронавирусом в стране становится стабильной, в некоторых регионах снижеается число заболеваний, заявил президент Владимир Путин.

Напомним,  в Приморье на 23 мая 2020 года числятся заболевшими 1595 человек, с болезнью стравились 584.  Умерли, к сожалению, 15 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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