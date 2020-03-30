Руководитель ФМБА объяснила причину резкого роста числа заражений коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России еще не пройден — об этом накануне заявил президент страны Владимир Путин.

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) объясняют: резкий рост числа заражений в РФ связан с расширением круга тестирования — теперь на новую инфекцию проверяют даже тех, кто контактировал с заболевшими ОРВИ, сообщают «Вести:Приморье».

Тем не менее, в Минздраве страны рассчитывают, что распространение COVID-19 пойдет на спад к лету.

«Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно, замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать», — пояснил Владимир путин.

По предварительным данным, режим самоизоляции в стране могут продлить на майские праздники и рабочие дни между ними. Об этом сообщают принадлежащему Григорию Березкина РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения данного вопроса федеральными властями.

«Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать в июне», сообщила научный сотрудник Государственного научного центра «Вектор» Наталья Думченко, отмечает газета.ру.

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал в эфире «России 1», что переболел коронавирусом. По словам медика, он узнал об этом, когда проверился на антитела к новой инфекции, после чего с удивлением узнал, что уже перенес заболевание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]