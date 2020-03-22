Плюсы от заболевания COVID-19 назвали вирусологи

Случаи бессимптомных заболеваний коронавирусом полезны для общества, так как позволяют формировать популяционный иммунитет к COVID-19, сообщают «Вести:Приморье». Об этом сообщил профессор университета в Германии Хендрик Штрек, отмечает ura.ru.

«С социальной точки зрения, случаи заражения без симптомов не обязательно плохи. Чем большее число людей заражается, не проявляя симптомов, тем большее — хотя бы на короткий период времени — приобретает иммунитет. Они больше не могут способствовать пандемии», — приводят слова вирусолога «Аргументы недели».

Штрек также призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19. По его мнению, нельзя оценивать ситуацию с коронавирусом, учитывая только данные о новых случаях заражений. В пример он привел Германию и другие страны Европы, где, несмотря на рост заболеваемости, роста смертности нет. При этом Штрек подчеркнул, что ни один эпидемиолог или политик не знает единого правильного способа борьбы с пандемией.

Похожей позиции придерживается российский теледоктор Александр Мясников. По его словам, граждане должны радоваться росту заболеваемости, потому что это убыстрит процесс формирования популяционного иммунитета. Позже вирусолог Александр Чепурнов ответил Мясникову, что в случае большого роста новых случаев COVID-19 больницы не выдержат нагрузки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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