Риски есть: врачи рассказали о повторном заражении COVID

О повторном случае заражения коронавирусом рассказали врачи, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет «РГ».

Хотя такие случаи регистрируются нечасто, они есть. Причин может быть несколько: заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными и высокой вирусной нагрузке, а также если иммунитет ослаблен. "Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать пожизненный иммунитет, это не ветряная оспа, - пояснил врач-инфекционист Евгений Тимаков. - Заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заболевание, вызванное одним возбудителем".

Бывают случаи, когда полноценный иммунный ответ после болезни (и в редких случаях после вакцинации) не сформировался либо иммунитет снизился из-за приема некоторых лекарств. Именно поэтому до формирования популяционного иммунитета, говорят эпидемиологи, нужно по-прежнему носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, за сутки в Приморье выявлено еще 172 случая коронавируса. Общее число заболевших с начала эпидемии - 38 302. Число выздоровевших увеличилось на 338 - до 30 229.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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