«Осень покажет»: в Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации переболевших COVID

Эксперт Роспотребнадзора рассказал, когда можно вакцинироваться перенесшим коронавирус, сообщают «Вести:Приморье».

Люди, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, могут не вакцинироваться до осени 2021 года. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.

"Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно", - сказал Горелов.

По словам Горелова, если антитела после перенесенного коронавируса исчезли - это не повод для волнения. "На самом деле, на антитела не следует ориентироваться никогда. Понятно, что антитела короткие живут не более двух месяцев, IgG - от четырех максимум до шести. А у нас остается Т-клеточная память пожизненная, которая строго специфическая, поэтому, если мы когда-то встречались с этим возбудителем, мы помним о нем всю оставшуюся жизнь. Если исчезли антитела после перенесенной коронавирусной инфекции, оснований для волнения нет - организм о встрече с этим коронавирусом не забудет", - добавил эксперт.

Кроме того, Горелов порекомендовал людям, уже перенесшим коронавирус, привиться вакциной центра им. Чумакова. "На мой взгляд, например, в той ситуации, если вы перенесли коронавирус, иммунитет снизился, то, вероятнее всего, наиболее адекватно прививаться будет живой ослабленной вакциной", - сказал он.

Он также сообщил, что четких противопоказаний для вакцинации против нового коронавируса пациентов с гепатитом С нет, прививку можно сделать в стадии ремиссии заболевания. "В настоящий момент четких противопоказаний нет, но многое, наверное, определяется вирусной нагрузкой и стадией того же гепатита. Мы знаем, что в ситуации клинической ремиссии он может получить вакцину", - сказал Горелов.

Напомним, 221 новый случай COVID-19 зафиксирован в Приморском крае за последние сутки. Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 34 615 человек. Число выздоровевших увеличилось до 26 047.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]