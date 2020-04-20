Эксперт спрогнозировал окончательную победу над коронавирусом

Победить пандемию коронавируса в России можно будет только массовой вакцинацией, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом в понедельник сообщает газета «Известия».

«Боюсь, у нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем, пока не начнётся массовая вакцинация», — сказал Гинцбург.

Эксперт отметил, что если вакцинация пойдёт по плану, то страна сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года. По его словам, за год в России смогут произвести 80 миллионов вакцин, что позволит прекратить неконтролируемое распространение инфекции. «Мы получим хороший процент защищённых людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет», — заключил Гинцбург.

По данным оперштаба, за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 5185 и достигло 1 030 690.

В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 73 новых случая коронавируса. Нарастающим итогом в крае подтверждено 10137 случаев COVID-19. С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 107 летельных случаев. С заболеванием успешно справились 8433 человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]