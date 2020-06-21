О введении паспортов иммунитета к COVID высказался глава центра Гамалеи
Глава центра Гамалеи поддержал идею паспортов иммунитета к COVID, сообщают «Вести:Приморье».
По мнению Александра Гинцбурга, вводить «ковид-паспорта» нужно одновременно с началом массовой вакцинации, чтобы у каждого человека, сделавшего прививку, был подтверждающий документ, пишет RT.
Вместе с началом массовой вакцинации стоило бы ввести и особые «паспорта» для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
«Ковид-паспорта — совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, для того, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован», — заявил специалист.
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