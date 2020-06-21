О введении паспортов иммунитета к COVID высказался глава центра Гамалеи

Глава центра Гамалеи поддержал идею паспортов иммунитета к COVID, сообщают «Вести:Приморье».

По мнению Александра Гинцбурга, вводить «ковид-паспорта» нужно одновременно с началом массовой вакцинации, чтобы у каждого человека, сделавшего прививку, был подтверждающий документ, пишет RT.

Вместе с началом массовой вакцинации стоило бы ввести и особые «паспорта» для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«Ковид-паспорта — совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, для того, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован», — заявил специалист.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]