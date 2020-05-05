Последствия от COVID серьезные: к чему нужно быть готовым, пояснил глава ВОЗ
У переболевших коронавирусом людей остаются серьезные последствия, которые затрагивают важные системы организма. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщают «Вести:Приморье».
«Последние несколько месяцев я общался с людьми, которые сталкиваются со средне- и долгосрочными последствиями COVID-19. Что действительно беспокоит, так это широкий спектр симптомов, которые со временем меняются, часто накладываются друг на друга и могут затронуть любую систему в организме». Слова Гебрейесуса приводит агентство RNS.
Эти последствия, по словам Гебрейесуса, изменяются от утомляемости, кашля, одышки до воспаления и поражения основных органов, включая сердце и легкие. Более того, COVID-19 может сказаться на работе нервной системы. «Хотя мы еще изучаем вирус, ясно одно: это не просто вирус, который убивает людей. У значительного числа людей этот вирус вызывает ряд серьезных долгосрочных последствий», — добавил глава ВОЗ.
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