За переболевшими COVID-19 в России установят наблюдение

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что течение коронавируса до конца не изучено, мы пока не знаем, какие отдаленные последствия будут у переболевших, за ними должно быть установлено длительное диспансерное наблюдение, - сообщает РИА Новости.

"Мы все с вами столкнулись с новым заболеванием, поражающим различные системы организма человека. Течение этого заболевания до конца не изучено, над этим работает весь мир. Но, к сожалению, мы пока не знаем, какие отдалённые последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели особенно в тяжёлой форме", - сказала она на заседании коллегии Минздрава.

Голикова отметила, что необходимо обеспечить "длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами", установить периодичность и объемы медобследований в зависимости от возраста и степени тяжести перенесенного заболевания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]