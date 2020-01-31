Сегодня, 12:08
Голикова заявила о сложной ситуации с коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России, сообщают «Вести:Приморье».
По её словам, с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона ситуация с коронавирусом в России осложняется. Об этом сообщает РИА Новости. Голикова отметила, что в стране занято 78,2% коечного фонда, выше среднего загруженность в 43 регионах, наиболее критичная ситуация — в шести субъектах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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