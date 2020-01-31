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Голикова заявила о сложной ситуации с коронавирусом

Голикова заявила о сложной ситуации с коронавирусом

Источник фото: pixabay.com

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России, сообщают «Вести:Приморье».

По её словам, с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона ситуация с коронавирусом в России осложняется. Об этом сообщает РИА Новости. Голикова отметила, что в стране занято 78,2% коечного фонда, выше среднего загруженность в 43 регионах, наиболее критичная ситуация — в шести субъектах.  

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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