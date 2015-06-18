В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

Заболевшие - граждане Китая. Оба зараженных коронавирусом, как сообщили в Роспотребнадзоре, въехали в Россию в конце января. Один из них пересек границу 26 января после месяца нахождения в Китае, другой — 28 января. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры.

Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.

Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По ее словам, в Ухани находятся 300 граждан РФ, в Хубэе - 341. По ее словам, россиянам дадут возможность выбора - остаться в Китае или вернуться, в случае решения уехать, они проведут две недели в карантине.

Все граждане РФ, находящиеся на острове Хайнань , будут возвращены на родину до 4 февраля.

В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписан 171 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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