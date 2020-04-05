Ещё у 13 граждан КНР, вернувшихся в Китай через Приморье, обнаружен коронавирус

За прошедшие сутки в провинции Хэйлунцзян выявлено 13 новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, у приехавших из-за границы граждан КНР. Как сообщает Генконсульство РФ в Харбине, все они вернулись из России в начале апреля через приморский пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ. На сегодняшний день в провинции в общей сложности 375 больных с «ввезённым» коронавирусом, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Дополнительно выявлен один новый бессимптомный носитель коронавируса в Харбине. Всего же в провинции сейчас 61 бессимптомный носитель, у которого нет клинических проявлений - повышения температуры, кашля, затруднения дыхания. Все они граждане КНР, а 41 из них приехал из-за границы.

При этом в самой провинции Хэйлунцзян сейчас всего 32 местных больных с COVID-19, инфицированных на территории Китая.

Напомним, с конца марта до начала апреля граждане КНР возвращались на родину из Москвы и Новосибирска через аэропорт Владивостока. При этом они летели внутренними рейсами вместе с россиянами, а далее автобусами отправлялись на пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ. Коронавирус у них был выявлен уже после прибытия на территорию Китая.

После выявленных случаев заражения китайских пассажиров Роспотребнадзор наконец-то взял на контроль прилетевших вместе с ними россиян. Они должны отправиться домой на 14-дневный карантин. Для тех, у кого нет местной прописки или условия не позволяют изолироваться, подготовлены места в обсерваторах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]