Граждане Китая, вернувшиеся на родину через пункт пропуска Пограничный, заражены коронавирусом

За прошедшие сутки в провинции Хэйлунцзян выявлено 3 подтвержденных случая заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (все в Харбине), сообщают «Вести:Приморье». Всего в провинции сейчас 41 местный больной с COVID-19, инфицированный на территории Китая.



Местные власти отдельно сообщают о подтверждённых случаях заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, ещё у 4 приехавших из-за границы граждан КНР. Все они вернулись из России в начале апреля через пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ. На сегодняшний день в провинции больных с «ввезённым» коронавирусом стало 379, отмечает Генконсульство России в Харбине ВКонтакте.

За последние сутки в Хэйлунцзяне выявлены 3 новых бессимптомных носителя коронавируса (все в Харбине). Всего же в провинции сейчас 66 бессимптомных носителя, у которых нет клинических проявлений (повышения температуры, кашля, затруднения дыхания). Все они граждане КНР, 40 из них приехали из-за границы.



Среди заболевших и бессимптомных носителей нет граждан России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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