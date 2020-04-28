«Это невыгодно»: Голикова сделала важное заявление по COVID

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов от коронавируса в том числе из-за тарифов на лечение таких пациентов, сообщают «Вести:Приморье».

Лечение больных с коронавирусной инфекцией оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования, напомнила она, и предполагать, что медики пытаются каким-то образом скрыть число COVID-пациентов — "это совсем не про наших врачей", отметила Голикова в интервью «Россия-1».

В тарифы, установленные регионами на оказание такой медпомощи, входят зарплата, медикаменты, лекарства, расходные материалы. Тариф по лечению COVID-19, по словам Голиковой, "достаточно большой", например, он больше тарифов по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Напомним, по данным на 17 мая в Приморье за сутки коронавирусом заболел еще 71 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]