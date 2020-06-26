Пациентов с хроническими заболеваниями приглашают на диспансерное наблюдение

Во всех поликлиниках и поликлинических отделениях стационаров Приморья граждан с хроническими заболеваниями ждут специалисты. Такое обследование необходимо проходить 2-3 раза в год.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, из-за пандемии в течение прошлого года эта работа практически не велась, пациенты старались не посещать поликлиники. Однако для граждан с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами диспансерное наблюдение жизненно необходимо, чтобы вовремя предупредить или выявить обострение заболевания, возможные осложнения и скорректировать лечение.

Всего в перечне диспансерного наблюдения значатся 28 недугов. Это заболевания сердечно-сосудистой системы – гипертония, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца, состояния после оперативных вмешательств на сердце и сосудах, а также после инфаркта и инсульта. Подлежат такому наблюдению больные с заболеваниями легких (включая и состояние после перенесенного воспаления легких), а также бронхиальной астмой. Включены в перечень язва желудка и двенадцатиперстной кишки, другие заболевания ЖКТ, хронические заболевания почек.

Напомним, в майские праздники поликлиники будут работать по специальному графику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]