На что обратить внимание после выздоровления от COVID, рассказал врач

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Евгений Шляхто отметил, что лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска, поэтому им следует уделять особое внимание всем противоэпидемических мерам, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Новая коронавирусная инфекция нередко дает осложнения на сердечно-сосудистую систему, поэтому при сохранении "перебоев" в работе сердца или других подозрительных симптомов после перенесенного COVID-19 нужно обязательно обратиться к специалисту для прохождения реабилитации. Об этом сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто.

"При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, "перебоев" в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам и проведение необходимых для выявления проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, начала необходимого лечения, прохождения курса реабилитации", - приводит его слова в субботу пресс-служба Минздрава РФ.

Шляхто отметил, что лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска, поэтому в период пандемии им следует уделять особое внимание всем противоэпидемических мерам, а также строго соблюдать рекомендации по лечению и своевременно, при необходимости, обращаться за медицинской помощью. "Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимой группой в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, поскольку имеют как высокий риск тяжелого течения и неблагоприятных исходов COVID-19, так и повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания", - пояснил эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru