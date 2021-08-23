Пациентам с ВИЧ рекомендуется пройти вакцинацию от COVID-19

Министерство здравоохранения России рекомендует пациентам с ВИЧ-инфекцией пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам экспертов, пациенты с ВИЧ должны быть оперативно включены в приоритетные группы вакцинации.

«Это мнение сформировано профессиональным научно-медицинским сообществом (Национальная вирусологическая ассоциация) на основании консенсус-мнения панели экспертов, которые учитывали механизмы действия вакцин, международный опыт применения вакцин в когорте больных ВИЧ-инфекцией, возможность экстраполяции части данных, полученных из клинических исследований исходно здоровых реципиентов вакцин, а также собственного практического опыта применения отечественных вакцин», – отметила главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

Напомним, что в Приморье ситуация с распространением ВИЧ-инфекции стабильно напряженная.

«Значительного роста заболеваемости нет, однако в месяц регистрируется около 100 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. Это высокие показатели. Поэтому ведется большая работа профилактике – просветительские лекции, увеличение числа тестируемых. Сейчас наша задача – привлечь таких пациентов к вакцинации от COVID-19, поскольку их иммунная система очень слаба, а значит высок риск тяжелого течения болезни», – прокомментировала главный внештатный специалист по вопросам ВИЧ-инфекции Минздрава Приморья Лидия Скляр.

Напомним, что ранее медики рекомендовали вакцинироваться и другим категориям граждан – с аллергическими, онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отметим, по состоянию на 23 августа в Приморье вакцинировались 370 310 человек, из них завершили иммунизацию 314 658 жителей региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]