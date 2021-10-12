Смертность от COVID-19 напрямую связана с возрастом

Медики призывают приморцев пройти вакцинацию от коронавируса в связи с ожидаемым ростом заболеваемости. Особо уязвимой категорией перед инфекцией остаются пожилые люди, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Каков процент неблагоприятных исходов COVID-19 приходится на граждан старше 60 лет, какие осложнения дает инфекция и как от нее уберечься, специалисты министерства здравоохранения Приморья рассказали во время пресс-конференции в понедельник, 11 октября.

Отмечено, что с начала массовой вакцинации в Приморье только в госпитале ветеранов войн прошли лечение более 1,5 тысячи человек. Из них вакцинированных двумя компонентами – 39 человек, то есть не более 2% пациентов. Все вакцинированные пациенты успешно прошли лечение и были выписаны.

«Несмотря на то, что в амбулаторном звене увеличивается количество пациентов 18-59 лет, для стационарной помощи остается актуальной госпитализация лиц старше 60 лет, таких – более 60% от общего числа всех госпитализированных. Неблагоприятные исходы, которые мы видим в стационаре, в 80% случаев приходятся также на старшие возрастные категории пациентов. Среди вакцинированных пациентов нет ни одного случая летального исхода», – подчеркнула главный врач госпиталя ветеранов войн, главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Приморья Ольга Агеева.

Врачи отмечают, что течение заболевания COVID-19 у пациентов старше 60 лет отягощается наличием сопутствующих патологий.

«Высок риск неблагоприятных исходов, если помимо новой коронавирусной инфекции у пациента есть хронические заболевания, такие как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы, лишний вес, гипертония», – сказал главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Максим Кабалык.





Он также отметил, что риск тяжелых осложнений после перенесенного заболевания у пациентов старшей возрастной группы возрастает.

«Помимо риска инфарктов и инсультов, тромбоэмболических осложнений, которые ассоциированы с коронавирусной инфекцией, могут быть высыпания на коже, кишечные расстройства – длительные тяжелые диареи и главное – прогрессирование основного заболевания. Инфекция бьет по больному месту всегда. Все пациенты, которые перенесли COVID-19, это выражение хорошо понимают. И задача здравоохранения сегодня – убедить пациентов, что вакцинация никогда не даст таких осложнений, как перенесенная болезнь», – подчеркнул Максим Кабалык.

С 1 июля в Приморье проводится углубленная диспансеризация, направленная на пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме и имеют хронические заболевания. Такие пациенты в приоритетном порядке приглашаются в поликлиники Приморья на осмотр.

«Сегодня важно, чтобы были вакцинированы все слои населения. Но возрастная группа 60 лет и старше – наиболее уязвимая, в ней самый большой процент смертности. Летальность от новой коронавирусной инфекции напрямую связана с возрастом. Чем старше пациент, тем выше у него риск неблагоприятного исхода при заболевании COVID-19. Поэтому пожилым необходимо вакцинироваться в первую очередь. Вакцины, которые сейчас есть в России и Приморье, разрешены для людей старшего возраста», – сказала начальник отдела организации медпомощи взрослому населению регионального Минздрава Евгения Шутка.

С введением дополнительных противоэпидемических ограничений медики ожидают увеличения потока людей в открытых прививочных кабинетах.

«Вакцины в Приморье достаточно. Сейчас в регионе открыты более 270 кабинетов и они работают не в полную силу. Когда мы разворачивали кабинеты, прогнозировали более высокие темпы прививочной кампании, поэтому ресурсы для массовой вакцинации у нас есть», – обозначила Евгения Шутка.

Врачи также напомнили, что при коронавирусной инфекции нельзя заниматься самолечением. Применение антибактериальных препаратов при COVID-19, особенно при наличии сопутствующей патологии, нередко сказывается негативно и формирует резистентность микроорганизмов к антибиотикам в дальнейшем. Поэтому в качестве основного самостоятельного метода допустимо применение только жаропонижающих средств, остальное лечение должен назначить врач.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]