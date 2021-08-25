В Приморье началась повторная вакцинация от коронавируса

Жители и гости Приморья могут пройти повторную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Сделать это можно во всех мобильных и стационарных прививочных пунктах, развернутых в регионе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным министерства здравоохранения Приморского края, повторная вакцинация показана людям через 6 месяцев после прохождения первичной иммунизации и может быть произведена любым отечественным препаратом вне зависимости от наличия антител к COVID-19.

Напомним, что в Приморском крае массовая вакцинация началась в январе 2021 года.

«Вакцинация от COVID-1 с промежутком в шесть месяцев обусловлена эпидемиологическими показаниями. Такой порядок иммунизации может действовать до достижения в России уровня коллективного иммунитета в 60% от численности взрослого населения. Это соответствует рекомендациями Всемирной организации здравоохранения», – отметили в ведомстве.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что повторная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет разрешена в России через полгода после первой.

«С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в России будет разрешено проводить вакцинацию спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания и спустя шесть месяцев после предыдущей вакцинации, первичной», – он обозначил министр, добавив, что после достижения коллективного иммунитета вакцинация будет проводиться раз в год.

Отметим, что с момента начала массовой вакцинации в Приморье доставлено более 485 тысяч доз отечественных вакцин. Преимущественно поступает двухкомпонентный препарат «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) и за последний месяц получено более 52 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]