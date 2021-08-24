Платная вакцинация от COVID-19 для иностранных граждан будет доступна в Приморье

В ближайшие дни платную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник Лайт» смогут пройти иностранные граждане старше 18 лет. Вакцинация проводится однократно. Стоимость услуги составит 1100 рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, вакцинация начнется с момента поступления следующей партии вакцины «Спутник Лайт» на территорию региона. Ожидается, что это произойдет на текущей неделе.

Данные о вакцинации иностранных граждан будут вноситься в ЕГИСЗ Федеральный регистр вакцинированных. После проведения вакцинации пациенту будут выдавать сертификат на английском языке с указанием лечебного учреждения, даты вакцинации и наименования вакцины.

Напомним, что при планировании вакцинации необходимо учитывать противопоказания, прописанные в инструкции к препарату, – гиперчувствительность к какому-либо компоненту или к вакцине с аналогичными компонентами, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, а также ограничения для беременных и при грудном вскармливании.

Для вакцинации потребуется ксерокопия паспорта и удостоверение иностранного гражданина, где его имя указано на русском языке. Уже сейчас представители предприятий могут направлять списки своих сотрудников в лист ожидания.

«Вакцинация иностранцев, находящихся на территории России, – это ожидаемая мера. Иностранные граждане давно изъявляли желание привиться вакцинами российского производства, теперь они такую возможность получили. Чуть ранее мы провели вакцинацию персонала иностранных дипмиссий, расположенных в Приморье», – прокомментировал руководитель агентства международного сотрудничества края Алексей Старичков.

Вакцинация для иностранных граждан будет проводиться на базе Центра вакцинопрофилактики по адресу: Владивосток, улица Черемуховая, 11, 1 этаж. Предварительная запись по телефону: 8 (423) 222-72-68.

Напомним, что ранее в Приморье началась вакцинация иностранных граждан, зарегистрированных в системе обязательного медицинского страхования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]