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Ученые назвали условие, которое вдвое увеличивает риск смерти от COVID

Ученые назвали условие, которое вдвое увеличивает риск смерти от COVID

Источник фото: pixabay.com

Заболевания почек увеличивают риск летального исхода при коронавирусе более чем вдвое. Об этом уточнили ученые Имперского колледжа Лондона, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Почечная недостаточность часто встречается у пациентов, находящихся в критическом состоянии с COVID-19», — приводит слова исследователей научный журнал Anaesthesia. Ученые изучили связь между острыми и хроническими заболеваниями почек и внутрибольничной смертностью. Так, среди 372 пациентов, лежащих в отделениях реанимации четырех разных больниц, 216 имели проблемы с почками. Около 50% из них умерли.

Острое повреждение почек из-за заражения коронавирусом получают 3-6% людей с легкой и средней степенью тяжести заболевания. Тяжелые больные и пациенты в критическом состоянии получают до 58% повреждения почек. 53% людей с острым повреждением почек умирают, и лишь 1% выживает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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