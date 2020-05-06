В июле в Приморье скончались 73 пациента с коронавирусом — Росстат

Всего с апреля по июль включительно в регионе умерли 186 человек с установленным диагнозом коронавирусной инфекции. Из них у 93 пациентов COVID-19 стал основной причиной летального исхода. Ещё у такого же количества вирус был обнаружен, но причина смерти «отнесена к прочим важным состояниям», - сообщает Росстат. В свою очередь по сообщениям регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за июль в Приморье от COVID-19 скончались 37 пациентов, а всего с апреля по июль включительно был зафиксирован 81 летальный исход, - сообщает "вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Только за один июль, по данным Росстата, в Приморье умерли 73 пациента с диагностированным коронавирусом. Из них у 48 человек новая инфекция стала основной причиной смерти. Ещё у 25 пациентов причиной летального исхода стали «прочие важные состояния», но у одного из них COVID-19 всё же оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. При этом, по предыдущим данным ведомства, за несколько месяцев до июня включительно в Приморье непосредственно от коронавируса умерли в сумме 45 пациентов, то есть меньше, чем за один июль. При этом количество зафиксированных случаев COVID-19 в Приморье за тот же период увеличилось на 58% - с 4306 в конце июня до 6816 по результатам июля.

Напомним, на сегодняшний день в крае зарегистрировано 10 493 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 8867 человек (84,5%) уже выздоровели. По данным регионального оперштаба, 109 приморцев скончались от COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]