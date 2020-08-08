За июнь в Приморье умер 41 пациент с коронавирусом - Росстат

За июнь COVID-19 унёс жизни 24 приморцев, а ещё у 17 скончавшихся коронавирус был выявлен, хотя причиной смерти признаны «прочие важные состояния». Такие данные содержатся в отчёте Росстата о естественном движении населения в разрезе субъектов РФ за январь-июнь 2020 года, опубликованном 7 августа, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Ранее Росстат сообщал, что по итогам мая в Приморье умерли 67 пациентов с коронавирусом, из них только чуть больше четверти — непосредственно от COVID-19.

С апреля по июнь в крае скончались в общей сложности 113 пациентов с COVID-19. Из них у 45 приморцев новая инфекция стала основной причиной смерти, а ещё 68 имели диагноз «коронавирус», но умерли от других причин.

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в ежедневных сводках за июнь сообщил в общей сложности о 25 летальных исходах от новой инфекции. Среди них 14 мужчин в возрасте от 41 года до 89 лет, а также 11 женщин от 46 до 92 лет. По итогам трёх месяцев пандемии — с апреля по июнь — в крае, по данным оперштаба, насчитывалось в общей сложности 44 жертвы COVID-19.













Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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