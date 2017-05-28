Назван витамин, который поможет избежать смерти при коронавирусе

Нормальный уровень витамина К в организме может спасти человека от летального исхода при коронавирусе, считают врачи, сообщают «Вести:Приморье». По словам диетологов, он обеспечивает свертываемость крови в организме, контролирует воспалительные процессы, а также бережет микрофлору кишечника, от которой зависит реакция иммунитета на вирус. О том, в каких продуктах содержится важный витамин и какие симптомы свидетельствуют о его дефиците — в материале «Газеты.Ru».

Врачи больницы в городе Неймеген в Нидерландах выявили связь между низким уровнем витамина К у пациентов и серьезными осложнениями при коронавирусе. Об этом сообщило издание Dutch News.

«Мы обнаружили, что люди, которые умерли от вируса или попали в интенсивную терапию из-за осложнений, имели гораздо более низкий уровень витамина K по сравнению со здоровыми людьми. Мы думаем, что есть связь между витамином К и прогрессированием заболевания», — заявил пульмонолог Роб Янсен.

По словам специалиста, коронавирус вызывает масштабное воспаление в легких и сильно повреждает эластичные волокна, которые позволяют нам дышать. «В ответ на это ваше тело пытается вырабатывать больше защитного белка для этих волокон, но для этого ему нужен витамин К. Без такой защиты риск летального исхода увеличивается в разы», — отметил он.

Впрочем полезных свойств витамина К, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом, действительно очень много. Об этом рассказала заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Жилинская. По ее словам, содержание витамина в организме в нужном количестве нормализирует свертываемость крови.

По словам Жилинской, витамина К как правило не хватает в организме людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возможно, именно это ставит их жизнь под угрозу во время коронавируса. «Так как витамин К участвует в регуляции крови, он также способствует правильному функционированию сердечно-сосудистой системы. За счет того, что его как правило не хватает людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, его дефицит может осложнять течение коронавируса и с этой позиции – сердечники ведь находятся в группе риска», — заявила эксперт.

Помимо этого, как отметила диетолог Соломатина, витамин К также нормализует состояние микрофлоры кишечника, которая сильно страдает при заражении коронавирусом.

«Витамин К – один из тех витаминов, дневная дозировка которого зависит не от пола или возраста человека, а от его веса. Так на 1 килограмм веса требуется 1 микрограмм витамина. К источникам витамина К относится зелень, крапива, белокочанная и цветная капуста, брокколи, оливковое масло, творог, молоко. Восполнить норму витамина можно вместе с пшеничными отрубями, злаками и фруктами. Полезно есть киви, бананы и авокадо», — отметила спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]