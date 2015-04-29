Поликлиники изменят график работы в дни майских каникул в Приморье

С 1 по 11 мая поликлиники Приморского края будут работать по измененному графику.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, 3, 5 и 7 мая поликлиники и узкие специалисты принимают пациентов без изменений. Дежурные службы будут работать в поликлиниках все дни, кроме 2 и 9 мая, выпадающих на воскресенье.

С 1 по 11 мая в поликлиниках также можно будет пройти вакцинацию, открыть или закрыть больничный лист, получить справки или рецепты. Во все дни, кроме 2 и 9 мая, будут работать выездные бригады на вызовы к пациентам.

Всех пациентов, ранее записанных к специалистам на выпадающие выходные дни (4, 6 мая), регистраторы поликлиники оповестят и перезапишут на ближайшие дни.

Стационары, травматологические пункты и станции скорой медицинской помощи будут работать без изменения графика в круглосуточном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]