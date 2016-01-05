Поликлиники в Приморье изменили режим работы на особый

В связи с увеличившимся количеством больных коронавирусной инфекцией и соответственно контактных лиц в Приморском крае взрослая поликлиническая служба изменила режим работы учреждений, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Сейчас поликлиники Владивостока работают в будние дни с 8.00 до 20.00, в выходные – с 8.00 до 18.00. По такому же режиму работают выездные бригады по вызовам пациентов. В день на одну поликлинику приходится до 400 выездов на дом. Бригады, выезжая с утра, возвращаются в поликлинику только вечером, получая дополнительные заявки в дороге.

«За последние две недели нагрузка на поликлиники крупных городов Приморья возросла в десятки раз. Мы видим, как стремительно растет число заболевших, а значит и контактных лиц. При этом ресурсы поликлинического звена остались прежними. Мы решаем вопросы доступности оказания помощи, привлекли студентов-медиков, открыли “горячие линии” в поликлиниках для консультирования пациентов, принимаем звонки на единую “горячую линию” минздрава», – акцентировала заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

«Горячие линии» поликлиник Владивостока работают по графику учреждений и нацелены на консультирование пациентов, информирование по результатам тестирования. На сайте каждой поликлиники указаны телефоны для вызова врача. Единая «горячая линия» краевого минздрава работает в круглосуточном режиме по номеру: 8 (423) 260-50-98.

Напомним, что с начала этой недели в медучреждения Приморья на помощь врачам пришли 62 ординатора ТГМУ и 70 студентов медицинских колледжей.

В ведомстве еще раз напомнили, что из-за перегруженности телефонной связи в поликлиники дозвониться непросто, однако это нужно сделать, чтобы заявка поступила в выездную бригаду. Также отмечается, что выезд на дом в первую очередь осуществляется пациентам с длительно высокой температурой, острыми симптомами инфекционного заболевания, обострением хронических заболеваний.

«Поликлинические выездные бригады обязательно отрабатывают каждый вызов. Это фиксируется в едином реестре и находится на контроле министерства. Однако из-за высокой нагрузки приезд медиков не всегда осуществляется оперативно. Сегодня на каждую поликлинику приходится 200-250 амбулаторных больных с COVID-19. Также вызовы поступают на сезонные инфекции и обострения у пациентов с хроническими заболеваниями. Скорая медицинская помощь за последние сутки зафиксировала 817 вызовов», – говорит Анастасия Худченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]