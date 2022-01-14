Конфликтные вопросы в поликлиниках Приморья решат дежурные администраторы

Во всех поликлиниках Приморья вводится система обратной связи с пациентами. Начали работу «горячие линии», по которым можно обратиться для решения спорных или конфликтных вопросов, возникших при получении помощи в медучреждении. Номера телефонов дежурных администраторов размещены на информационных стендах, возле регистратуры и на сайтах поликлиник, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации министерства здравоохранения Приморья, система дежурных администраторов позволяет пациенту на месте решить вопросы по получению медицинской помощи, в том числе конфликтные ситуации, или получить справочную информацию, оставить отзыв о работе врача, предложения по улучшению работы поликлиники.

«В каждом медучреждении предусмотрен телефонный номер, на котором дежурит специалист. Обычно это заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями или старшая медицинская сестра», – рассказала министра здравоохранения края Анастасия Худченко.

В минздраве Приморья отмечают, что система, позволяющая улучшить качество оказания медицинской помощи и решить частные вопросы пациентов, постепенно начала работать в крае с прошлого года.

«Мы приняли решение ввести “горячую линию” для наших пациентов. Несмотря на то, что ее основная цель – помочь в решении сложных ситуаций и вопросов, звонят в основном с вопросами справочного характера: как попасть к тому или иному специалисту, можно ли получить справку», – отметила главный врач детской поликлиники №5 Владивостока Александра Горшкова, добавив, что если поступают вопросы-предложения, в частности по улучшению работы поликлиники или структурных подразделений, то администрация медучреждения такие вопросы оперативно рассматривает.

«Если предложение рациональное, мы стараемся его применить», – отметила главврач.

То, что система «дежурный администратор» или «горячая линия» поликлиники – эффективный инструмент взаимодействия с пациентами, уверена и главный врач детской поликлиники №3 Светлана Нагибко.

«Основной пик звонков на “горячую линию” пришелся на период с октября по ноябрь, который был обусловлен ростом заболеваемости COVID-19 в крае. Определенные ограничительные мероприятия вводились и в медучреждении. На линию тогда поступило немало дельных предложений, часть из которых мы реализуем и сегодня. Можно сказать, что этот механизм позволяет нам стать ближе к пациенту», – подчеркнула Светлана Нагибко.

В краевом клиническом центре специализированных видов медпомощи телефон «горячей линии» работает уже два месяца.

«В среднем на линию поступает до пяти вопросов в день. В основном они организационного характера и справочные. Мы готовы оперативно помочь всем обращающимся», – отметила и.о. главврача центра специализированной медпомощи Инна Зеленкова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]