Плановая помощь в поликлиниках Приморья оказывается по особому режиму

В Приморье поликлиники продолжают оказывать плановую медпомощь гражданам. Исключение составляет работа дошкольно-школьных отделений в детских поликлиниках, а также диспансеризация и профосмотры, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Как подчеркнула заместитель председателя Правительства края – министр здравоохранения Анастасия Худченко, в период эпидемии COVID-19 экстренная медицинская помощь в регионе оказывается в полном объеме и безотлагательно. Однако в отношении оказания неэкстренной медпомощи произошли некоторые изменения. Так, работа амбулаторного звена в нынешних условиях организуется с приоритетом оказания медицинской помощи на дому, особенно пациентам с хроническими заболеваниями.

«В поликлиниках, в том числе Центра амбулаторно-онкологической помощи, созданы мобильные бригады для оказания помощи на дому. Особое внимание – гражданам старше 60 лет и маломобильным приморцам», – сообщила зампред.

Куратор регионального здравоохранения акцентировала внимание на том, что объем ограничительных мероприятий определяется территориальным управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в соответствии с уровнем и темпами распространения заболеваемости коронавирусом.

«Безопасность и пациентов, и медицинских сотрудников превыше всего. С учетом этого были разработаны алгоритмы приема пациентов. В лечебных учреждениях добавились временные промежутки между пациентами, чтобы провести санитарную обработку в кабинете и исключить пересечение людей в очереди. Безусловно, это повлекло за собой увеличение сроков ожидания медицинской помощи. Но в нынешних условиях по-другому нельзя!» – подчеркнула Анастасия Худченко.

Напомним, Минздравом России было принято решение по временному изменению действующих порядков организации оказания медпомощи, которое исполняют все субъекты РФ. Так, в соответствии с приказом Минздрава от 19 марта 2020 года №198н, руководство медорганизаций получило возможность переносить сроки плановых госпитализаций и операций.

«При этом медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, психиатрическими болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии оказываются все это время в полном объеме», – подчеркнули в региональном министерстве.

В самом онкодиспансере подчеркивают, что небольшой интервал ожидания, который периодически возникает, не сказывается на доступности самой медицинской помощи для нуждающихся в ней больных.

«Мы сохранили все плановые консультации, многие из них проводятся дистанционно, врачи ведут прием. Есть определенные требования к посещению и это кому-то вносит определенные неудобства, но в силу своих возможностей мы заботимся, прежде всего, о пациентах, нужно отнестись к этому с пониманием», – говорит заместитель главного врача Людмила Гурина.

Он подчеркивает, что в сегодняшней ситуации отсрочка в получении медпомощи даже в несколько недель не настолько опасна, как, если в медучреждение будет занесена инфекция. Любое инфекционное заболевание, выявленное у онкопациента, заставит прервать специализированное лечение и отправить его домой на компенсацию состояния. В худшем случае – закрыть медучреждение и оставить сотни человек без шансов на медпомощь.

«Мы не можем рисковать! Все, что происходит сегодня в медучреждениях, – мера вынужденная, и направлена, прежде всего, на сохранение здоровья наших пациентов и наших сотрудников», – подчеркивает врач.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]