Медицинские учреждения Приморья в праздничные дни изменят график работы. Пройти бесплатные обследования в рамках программы «Здоровые сердца Приморья» можно будет с 1 по 10 мая включительно.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, поликлиники с 4 по 6 мая будут работать в обычном режиме. 3, 7, 10 мая с 9:00 до 18:00 предусмотрена усиленная дежурная служба для оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в неотложной форме. Также в эти дни можно будет выписать или продлить листки нетрудоспособности, выписать рецепты.

Для амбулаторных инфекционных центров и кабинетов установлен следующий график: 3, 7, 10 мая – с 9:00 до 15:00, с 4 по 6 мая – с 8:00 до 20:00.

Вакцинация граждан от COVID-19 будет доступна как в стационарных, так и в мобильных пунктах вакцинации с 3 по 8 мая по времени работы поликлиник.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что и в праздничные дни жители всех районов края смогут пройти обследования своего здоровья.

«Обследования по программе “Здоровые сердца Приморья”, в том числе углубленная диспансеризация, будут проводиться с 1 по 10 мая с 8:00 до 20:00. Предусмотрена работа всех служб, в том числе процедурного, рентгенографического и маммографического кабинетов, кабинета ЭКГ. И далее до 30 мая реализация программы продолжится в поликлиниках без выходных дней», – подчеркнули в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]