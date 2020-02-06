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Стоматологические кабинеты возобновят работу в Приморье

Стоматологические кабинеты возобновят работу в Приморье

Источник фото: МК-Черноземье

Оказание медицинской стоматологической помощи планируется возобновить в Приморском крае уже со следующей недели. Свои двери должны распахнуть детская и взрослая стоматологические службы. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко в понедельник, 10 августа.

В настоящее время в региональном минздраве готовится приказ, согласно которому смогут открыться стоматологические поликлиники во всех районах края.

«В первую очередь будут открыты отдельно стоящие стоматологические поликлиники. На втором этапе возобновится оказание медпомощи в стоматологических кабинетах при поликлиниках», – сообщила Анастасия Худченко.

Напомним, что в настоящее время стоматологическая помощь оказывается только экстренным пациентам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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