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Вчера, 23:01

Министром здравоохранения Приморья станет главврач поликлиники Владивостока

Министром здравоохранения Приморья станет главврач поликлиники Владивостока

Источник фото: vladmedicina.ru


Главой Минздрава Приморья станет главный врач поликлиники №6 Владивостока Анастасия Худченко, сообщил Medvestnik.ru информированный источник в правительстве края, — передают «Вести: Приморье».

Нынешний министр здравоохранения Виктор Фисенко ушел в отпуск до 10 февраля с последующим увольнением, сообщила пресс-служба ведомства. Он попрощался с коллективом 6 февраля и улетел в Москву.

Анастасия Худченко курировала все вопросы, касающиеся первичного звена, и в 2019 году была назначена главным внештатным специалистом Минздрава по амбулаторно-поликлинической помощи в регионе. Она занималась внедрением проекта «Бережливая поликлиника» и систем менеджмента качества в поликлиниках.

Анастасия Худченко окончила лечебный факультет Владивостокского ГМУ и Дальневосточный юридический институт МВД России (специальность — «Юриспруденция»). Свою карьеру начинала в качестве участкового терапевта в 1999 году. Занимала руководящие должности в региональном филиале ФМБА, Яковлевской центральной районной больнице. С 2015 года руководит поликлиникой №6.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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